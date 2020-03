Supermercado platinense foi assaltado duas vezes em 11 dias (vídeos)

Dupla levou pequena quantia em dinheiro

Dois marginais assaltaram o Supermercado Siqueira , às 18h15m desta sexta-feira, dia 20, na Rua Dr Dário Vilella Bitencourt, 493, Jardim São Pedro, em Santo Antônio da Platina (fotos e vídeo).

Foi o segundo roubo em 11 dias com o mesmo modus operandi no mesmo lugar.

Os ladrões chegaram numa motocicleta. um deles invadiu o estabelecimento comercial com revólver e exigiu dinheiro do jovem funcionário do caixa, em seguida fugiu na mesma moto onde o cúmplice aguardava.

Ninguém ficou ferido.

