Supermercado Serve Bem não foi vendido

Não houve proposta, oferta e nem intenção de comercialização

Inaugurado em dezembro de 2014, o supermercado “Serve Bem” (fotos) é conceituado em todo o Norte Pioneiro.

Nas últimas semanas, rumores circularam indicando que os proprietários estariam em processo de comercialização, como ocorreu recentemente quando o Molinis adquiriu as unidades do Avenida em Santo Antônio da Platina e Bandeirantes.

Neste sábado, dia 25, porém, a direção afastou de vez possibilidade nesse sentido, atribuindo a falsa informação a pessoas “maldosas”.

Há até um áudio de um desconhecido compartilhado no aplicativo Whatsapp.

A direção do supermercado refuta: “Não houve oferta nem proposta, não existe interesse e absolutamente nenhum negócio”, enfatiza , colocando fim nos boatos.