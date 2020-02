Santo Antônio dá lição de cidadania e enfrenta temporal (vídeos)

Doações e voluntarismo marcaram sábado

Temporal em torno das três horas da madrugada deste sábado, dia 22, assustou a população e provocou prejuízos em Santo Antônio da Platina.

A situação foi de emergência por causa dos danos materiais. Centenas de casas foram invadidas pela lama e também de forma violenta pelas águas, destruindo móveis e causando avarias. Não houve desabrigados, mas dezenas de alagamentos.

A Prefeitura deu suporte para as famílias. O prefeito Professor Zezão acompanhou os trabalhos pessoalmente e foi o comandante das ações.

O tenente Ribas e o sargento Souza (bombeiros), Cristiano Benedito Lauro, secretário de Assistência Social, Luis Carlos Silva (Agricultura e Meio Ambiente) , Coronel Diniz(Planejamento) e o arquiteto Daniel Dalossio coordenaram os trabalhos (limpeza de vias públicas, vistorias e cuidados com residências etc).

O MFC (Movimento Familiar Cristão) esteve ativo desde o início da manhã com a força e comprometimento dos seus integrantes. As Pastorais, da mesma forma.

“Lamentamos o ocorrido e torcemos para que não aconteçam mais temporais como o deste sábado; gostaria de agradecer a todos e principalmente os voluntários, platinenses de todas origens, religiões e classes sociais que estão participando dessa mobilização…É emocionante perceber esse espírito de solidariedade num momento de tensão e preocupação”, afirmou o chefe do executivo ao npdiario.

As doações foram centralizadas primeiramente no Corpo de Bombeiros, que ficou lotado. Depois encaminhadas apenas na quadra (fotos) ao lado da igreja Matriz, na rua Coronel Joaquim do Prado.

Todo tipo de ajuda foi bem vinda. Alimentos, colchões, roupas, cobertores, material de limpeza e higiene e até móveis.