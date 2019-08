Traficante preso trocou droga até por espada e instrumentos musicais

Tinha quase um quilo de maconha

Na noite de sexta-feira, dia dois, os Policiais Militares receberam a informação que uma motocicleta furtada em Conselheiro Mairinck estava se deslocando pela BR-153, sentido Santo Antônio da Platina.

Em diligências, se depararam com a moto com as mesmas características nas proximidades do Auto Posto Chapadão, mas o condutor não obedeceu a voz de abordagem, fugindo em alta velocidade. Foi alcançado e detido, na altura do trevo de acesso a Rua Benedito Lúcio Machado.

A moto não era a furtada, contudo, em revista pessoal, localizada dentro de uma pochete, que estava em sua cintura uma bucha grande de maconha. Com sua autorização, os PMs realizaram buscas em seu celular, no qual foram constatadas conversas sobre narcotráfico, inclusive com usa esposa que se encontra presa na cadeia platinense.

Foram até a casa do elemento, onde havia mais buchas de maconha, diversos pinos microtubo, tipo Eppendorf, utilizados para acondicionar cocaína, além de mais sete buchas de cocaína, todas embaladas separadamente em invólucro plástico, prontos para venda.

Com apoio da equipe Canil/2º BPM e os PMs utilizando cães de faro Thor e Fênix localizaram num dos quartos mais R$ 267,25, seis aparelhos celulares, duas balanças de precisão, dois tabletes de maconha (790 g), três porções de cocaína, um rolo de papel filme, uma caderneta com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, um extrato bancário, uma vasilha contendo vestígios de crack, uma peneira contendo vestígios de cocaína, uma munição de calibre .32 e também outros produtos de procedência duvidosa, possivelmente oriundos de furto/roubo e até espada e instrumentos musicais.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.