Viciados são presos furtando igreja de Jacarezinho

Confessaram que trocariam os objetos por droga

Na noite de domingo, dia 17, às 23h17m, Policiais Militares realizaram a prisão de dois indivíduos de 33 e 29 anos, pelo crime furto na rua Acre, Vila Scyllas, em Jacarezinho.

Foram flagrados empurrando um carrinho de mão (foto), carregado com ferramentas, latas de tintas, entre outros objetos. Em diligências, os PMs constataram que os homens tinham acabado de furtar os materiais de uma Igreja, situada na rua Dr. Heráclio Gomes.

Eles assumiram autoria do crime e afirmaram terem cortaram a cerca de proteção que fica em cima do muro e, com auxílio de uma escada, invadiram o local para subtrair os materiais. Acrescentaram ainda que, no momento que foram abordados, estavam levando os produtos para trocar por drogas, num ponto de venda no mesmo Bairro.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.