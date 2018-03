Vídeo de carro platinense antigo transitando lotado viraliza

É uma Belina da década de 80

Um vídeo amador e uma fotografia correm todo o país nesta semana pelo aplicativo Whatsapp e mostram um veículo antigo lotado de passageiros e de mercadorias. A Ford Belina II 1985/1986 azul tem placas ACG 2776, e é de Santo Antônio da Platina.

Não fica claro em que cidade ou estado o carro, rebaixado pelo peso, trafega e nem em qual rodovia. Uma voz masculina chega a comentar, mas o sotaque não é forte o suficiente para identificar a origem.

O fato é que a maioria se divertiu com a irresponsabilidade do motorista e passageiros e a quantidade de “traias” no carro.