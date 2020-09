3ª Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho

Evento será nos dias 19 e 20 de setembro pelo Youtube

Nos últimos dois anos a Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho levou às ruas mais de cinco mil pessoas, advindas de inúmeras cidades da região e de outros estados. Este ano, com as recomendações oficiais dos órgãos de saúde em manter o distanciamento social, a programação acontecerá de forma totalmente online.

O evento, sem fins lucrativos, é uma realização da Associação Nubia Rafaela Nogueira, fundada em 2017, e reconhecida neste ano como utilidade pública municipal. A produção fica a cargo da produtora CNX, mantendo a parceria iniciada em 2018.

Com caráter cultural, contará com uma extensa programação que inclui apresentações de espetáculo teatral, exibição de curta metragem, festas e apresentações artísticas que acontecerá todo ao vivo, com transmissão pelo Youtube, através do canal oficial da Ong, entre os dias 19 e 20 de setembro.

Com o tema deste ano “O Luto e Luta nunca foram tão fortes” homenageiam as memórias dos brasileires Demétrio Campos Santos, homem transvítima de lgbtfobia, e Miss Biá, dragqueen pioneira que faleceu em decorrência da Covid-19.

Todo o evento permanece gratuito, mas nesta edição contará com doações/contribuições espontâneas para o custeio dos artistas e da produção do evento. Por isso, a Associação ainda está fechando parcerias com empresas locais para apoio e patrocínio do evento, e pedem que caso tenha interesse em apoiar o evento que entre em contato com a Instituição.

Aberto à toda comunidade local, e agora sendo online, poderá ser acessado por outras cidades simultaneamente, podendo atingir toda a região. Presença confirmada de artistas de Jacarezinho, Ourinhos/SP, Londrina/PR, Piraju/SP, Rio de Janeiro/RJ, Paranavaí/PR e Uberlândia/MG.

Parcerias

O evento conta com parcerias para compor sua programação, como a Cia Teatral Confraria Tambor, de Uberlândia, que apresentará ao vivo o espetáculo teatral online “UM GRITO AO VIVO”. A peça criada em tempos de pandemia tem arrebatado o público com muita crítica a humor nas apresentações que tem realizado. A apresentação será dia 19 às 21h.

Também no dia 19 haverá a exibição do curta metragem “LGBT Sem Terra: o amor faz revolução” em parceria com o Festival Itinerante CineUrge (Paraná) e com o MST – Movimento dos Sem Terra, produtores do curta.

Confira abaixo a programação completa:

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 3ª. MARCHA CULTURAL DA DIVERSIDADE ALGBTI+ DE JACAREZINHO

Dias 19 e 20 de Setembro no Youtube pelo link – https://www.youtube.com/ongnubiarafaelanogueira

Tema “O Luto e a Luta nunca foram tão fortes”

DIA 19 – SÁBADO – Pré 3ª. Marcha

19h – Exibição – Curta-metragem “LGBT Sem Terra: o amor faz revolução” (2020, 12min) – Parceria Festival Itinerante CineUrge (Paraná)

Bate papo com convidades: Vinicius Oliveira – LGBT Sem Terra (Jacarezinho/PR) e realizadores do curta. / Mediação: Edson Godinho – CineUrge (Paranavaí/PR)

21h – Apresentação teatral “UM GRITO AO VIVO” da Confraria Tambor (Uberlândia/MG). Classificação indicativa 18 anos.

Com muita crítica e humor, os 04 artistas/cidadãos/homens/gays fazem de suas casas os seus camarins, coxias e palcos para refletir a instabilidade dos dias atuais e propor uma experiência singular ao vivo com o público. Após haverá bate papo com os atores e equipe.

23h – 2ª. FESTA DA NÚBIA – Pré Marcha

Depois do sucesso da 1ª Festa da Núbia – Utilidade Pública (disponível no canal ONG Núbia Rafaela Nogueira no Youtube) esta edição Pré Marcha vem com muita música e interatividade! A Diretoria da Ong vai iniciar a festa, mas quem comanda é o público! Comentando, enviando seus pedidos de música, clipes/vídeos ou – se quiser – entrando ao vivo dando close da sua casa. Vem com a gente!

Dia 20 – DOMINGO

14h às 18h – 3ª. MARCHA CULTURAL DA DIVERSIDADE ALGBTI+ DE JACAREZINHO – Evento todo online, ao vivo, com Marcha simbólica, apresentações artísticas e muito mais! Apresentação: Renan Bonito e Gabriele Christine (Ong Núbia Rafaela Nogueira)

Artistas confirmades: Drag Morgana Moon (Londrina/PR), AndreisyNatel e Marcelo Ferreira (Ourinhos/SP), ShaneMontello (Rio de Janeiro/RJ), Joaquim Vital e Bárbara Lamounier (Jacarezinho/PR), Drag Luna Ashes (Piraju/SP) e Drag Gangrena (Londrina/PR)

19h às 22h – Logo após o evento ao vivo teremos a reapresentação da Pré Marcha

Com exibição às 18h – Curta-metragem “LGBT Sem Terra: o amor faz revolução”; 19h a apresentação teatral “UM GRITO AO VIVO” e às 20h30 a 2ª. “Festa da Núbia”.

Realização – Associação Nubia Rafaela Nogueira ALGBTI+

Apoio – Coletivo Mães Pela Diversidade

Produção – CNX

Identidade Visual – Mariana Coppi

Agradecimentos: Victor Hugo Lima, Luhana Rodrigues Alves e todes voluntaries da Ong Núbia.