ABBA se apresenta em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Pela primeira vez na região

Neste sábado, dia 22 , às 21 horas, o grupo ABBA The History – A salute to ABBA, se apresenta pela primeira vez em Santo Antônio da Platina, na Casa da Cultura.

Os artistas encenam cover do famoso grupo Pop Sueco ABBA, que conquistou o mundo nos anos 80 com suas músicas únicas e letras irreverentes. Já são mais de seis anos homenageando e interpretando o musical, se comprometendo com desempenho, fidelidade e acima de tudo originalidade nas apresentações. Coreografia, figurino, e atuações impecáveis, garantem um evento especial e dinâmico para o público de todas as idades.

Os ingressos para o espetáculo são limitados, e estarão disponíveis nos pontos de vendas citados no cartaz e também na bilheteria na hora do espetáculo.