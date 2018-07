Adolescente de 17 anos se destaca como cantora

Gabi Lima é de Santo Antônio da Platina

A cantora Gabi Lima (fotos) , de Santo Antônio da Platina, tem se apresentado no Norte Pioneiro e sul de São Paulo e recebido muitos aplausos.

Com apenas 17 anos, a adolescente, filha de Fábio Ferreira e Nilva Lima, abre apresentações de artistas consagrados, como aconteceu neste final de semana no Rodeio de Pinhalão.

É uma menina cujo talento promete.

Contatos (sem compromisso) para shows: (43) 99813-8674.