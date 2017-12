Alunos de Arte Dramática do IFPR se apresentam na Casa da Cultura

Foi na noite de domingo com a peça “Nós, Ordinários…”

A Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas, em Santo Antônio da Platina, foi novamente palco de apresentação teatral na noite de domingo, dia 18, com início às 20h30, onde um público em torno de 100 pessoas prestigiou e teve o privilégio de presenciar a peça “‘Nós, ordinários’ – ou reforçando racismo institucional ou tentativas de diálogo ou a culpa é de quem? ou isto é teatro…? ou pulsão devida ou para Gabriel Monteiro”.

A turma 2016 do Curso Técnico de Arte Dramática do Instituto Federal do Paraná (IFPF), Campus Jacarezinho, que esteve na Casa da Cultura, também se apresentou no CAT (Conjunto de Amadores de Teatro).

A peça, ‘Nós, ordinários’, procura demonstrar como sintetizar o tudo, o nada, nós ou até mesmo uma peça de teatro. Segundo a sinopse “falamos de temas corriqueiros, que estão na ordem do dia. Só que hoje no Brasil vivemos uma época que mais importante não é o que se fala, mas sim como se fala. Tentamos, portanto, falar de nós. Entendendo nós como indivíduos protagonistas ou como um novelo de vida emaranhado”.

O Curso Técnico em Arte Dramática do IFPR – Campus Jacarezinho – iniciou sua atuação em 2012. Ao final de dois anos os alunos produzem um espetáculo de conclusão de seu aprendizado, encaminhando para a área profissional.

O processo do espetáculo “NÓS…”, iniciou com laboratórios das peças “Parasitas” (Mayenburg) e “O Despertar da Primavera” (F. Wedekind) partindo do tema suicídio para trabalhar outros temas como aborto, puberdade, violência doméstica, criação de filho, crise de relações, etc…

Ainda conforme a exposição do que envolve a peça ‘NÓS, ORDINÁRIOS’ “num momento similar ao antropofágico engolimos o que havíamos produzido e expelimos em performances individuais o que nos reverberava. Improvisando essas reverberações e alguns temas já citados – tendo como inspiração “Um grito parado no ar”, de Gianfrancesco Guarnieri – criamos um espetáculo que, sobretudo, reflete numa dicotomia extrema que tudo o que está no palco somos nó(s). Aproveitamos esta experiência de metateatro para trabalhar diferentes estéticas cênicas, ampliando o trabalho de cada ator/atriz”.

A direção da peça é do Professor Renan Bonito e os alunos envolvidos nesta apresentação foram: Arietha Karoline da Silva Santos, Edmilson Vieira dos Santos, Izabel Joana de Andrade Moreno, Jaciara Oliveira da Costa, Kethellyn Renata Camargo Schultz, Lafaiete Henrique Rosa Leme, Letícia Camargo Pereira, Luiz Matheus Macedo Périco, Maria Inês Zimiani Vicente, Najara de Azevedo Machado, Natali Manfrin, Rafael Maia e Thamires Teixeira de Almeida.

O assistente de direção é Leandro Eduardo Faria. Dramaturgia: Renan Bonito em criação coletiva com os atores; trechos de “A Cantora Careca”, de E. Ionesco e “O Despertar da Primavera”, de F. Wedekind. Figurino, Cenário e Pesquisa Musical: O grupo. Maquiagem: Mariana Montezel; assistente de maquiagem: Kethellyn Schultz. Cabelo: Douglas Edgard. Iluminação: Antônio Rodrigues; entre outros. A realização é do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho – que convida os interessados a fazer uma aula e conhecer a estrutura do Curso na Avenida Doutor Tito, s/n, no Jardim Panorama, em Jacarezinho.

A peça se encerrou pouco mais de 21h30 e, em seguida, o elenco bateu papo com o público trocando ideia sobre o tema da apresentação, com mediação do Professor e Diretor Renan Bonito.(Fotos e Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario).