Andirá avalia metodologias pedagógicas para Educação Infantil

Atendimento educacional às crianças de três a cinco anos

Com o objetivo de debater novas metodologias de ensino para a Educação Infantil (que corresponde ao atendimento educacional às crianças de três a cinco anos), a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Educação, reuniu professores coordenadores dos Centros de Educação Infantil, para participarem de um curso de capacitação.

O debate foi ministrado pela FTD (homenagem a Frère Théophane Durand, Superior Geral da Congregação Marista entre os anos de 1883 e 1907) sistema de ensino-empresa, responsável pelo material didático (apostilas) usadas nas instituições da educação infantil no município.

A Professora Neli Petersen Dias também ministrou e coordenou.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil do município, Jane Teresa Miguel Nobile, essa foi a quarta formação nesta vertente de debates realizada este ano.

As anteriores foram realizados nos meses de maio, julho e agosto. Ela destacou, também, que a equipe da FTD realizou durante os últimos meses várias visitas nos Centros, com o objetivo de ampliar diálogo com os educadores e equipe de gestão, coletando sugestões, observando práticas pedagógicas aplicadas.

A Secretária Municipal de Educação, Professora Laudicéa Mello Pereira, também enalteceu a importância desta parceria que tem fomentado resultados bastante significativos, do ponto de vista das melhorias metodológicas.