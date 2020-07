Artistas do Norte Pioneiro produzem espetáculo online

A peça “UM GRITO AO VIVO” é uma realização de Uberlândia

Completando quatro meses com os teatros e programações culturais presenciais suspensas, a classe artística sofre sua maior crise, potencializada pela falta de políticas públicas na área. Os profissionais de toda a cadeia produtiva cultural do país estão impossibilitados de trabalhar, e o universo online ainda é distante da realidade dos artistas.

Aos poucos, ainda de forma tímida, começam a ser criados alguns eventos e experiências cênicas na internet. A estreia de espetáculos teatrais originais, por exemplo, tem estado restrita a poucas produções no Brasil. É isso que propõe a premiada Cia Teatral Confraria Tambor, de Uberlândia, Minas Gerais, a partir do dia 24 de julho, com a estreia de seu novo espetáculo “UM GRITO AO VIVO”. A Cia esteve na região com a peça “A Nova Roupa do Imperador…” em 2012, no Teatro CAT, em Jacarezinho.

Criado inteiramente online, os quatro atores em cena, interpretam personagens diretamente de suas casas, ambientadas agora para cena teatral. Sendo o local de trabalho a internet, foram convidados, então, outros profissionais para a equipe, independentemente da cidade, e até mesmo de outros estados.

A produção e co-direção do trabalho, por exemplo, está a cargo de Renan Bonito, da CNX, de Jacarezinho, produtora cultural que, desde 2015, tem promovido eventos gratuitos ou a preços populares na cidade. Na equipe de produção, a produtora Beatriz Cunha está em Santo Antônio da Platina, mesma cidade que o designer gráfico, Lucas Sotana. A atriz Larissa S. Souza, diretamente de Cambará, faz uma participação especial na obra, e o designer gráfico André Felipe, em Jacarezinho, também está na equipe. Ainda há profissionais de Arapongas, Curitiba, Avaré/SP e São Paulo/SP.



O espetáculo teatral acompanha o ensaio de um grupo de teatro que está montando uma peça online. Com os teatros fechados, os profissionais precisam trabalhar, e começam a tentar se adaptar a este novo mundo. Com três planos de narrativa, a peça foi construída a partir do texto teatral “Um grito parado no ar”, de Gianfrancesco Guarnieri, e dos anseios e reflexões da Cia Teatral Confraria Tambor, de Uberlândia/MG, a partir dos movimentos de seus artistas/cidadãos/homens/gays.

Com forte senso crítico e muito humor, o espetáculo teatral é apresentado respeitando todas as recomendações de distanciamento social, estando seus artistas em casas e cidades diferentes. Transitando por temas como amor, violência, erotismo, solidão e preconceito, a Cia volta à cena não apenas para refletir a instabilidade dos tempos atuais, mas para mostrar como, de forma tão repentina, esses tempos nos conectaram novamente.

Cia Teatral Confraria Tambor

O trabalho da Cia. iniciou há 16 anos, em 2004, e desde então trilha todas dificuldades e alegrias de um teatro de grupo, apresentando-se de forma independente em vários festivais de teatro e encontros culturais nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, sendo agraciada com mais de 12 prêmios e 14 indicações a prêmios. Já encenou textos de Plinio Marcos e Jean Genet, sendo esta a montagem “As Criadas” que circulou durante sete anos por mostras e festivais no país.

Serviço

TEMPORADA DE ESTREIA

Dias 24, 25, 31 de julho e 01, 07, 08, 14 e 15 de agosto

Sempre sextas e sábados, às 20h

Apresentações com acessibilidade em audiodescrição

Dias 21 a 23 de agosto – Sexta e sábado, às 20h | Domingo, às 19h

DEBATES TEMÁTICOS – Todos os fins de semana, logo após a apresentação do espetáculo, acontecerá um bate papo aberto e gratuito com convidados e membros da equipe. Serão abordados os temas: Teatro online, Teatro de Grupo, Atemporalidade do Grito de Guarnieri e Arte LGBT e Censura.

OFICINA – “O jogo teatral no online”, com o ator da Cia, Cássio Machado.

Dias 10 a 12 de agosto, das 10h às 12h30. Inscrições a partir de sexta-feira, dia 17 de julho.

As apresentações – ao vivo – serão transmitidas pelo YouTube, a partir dos ingressos, que começam a ser vendidos nesta quinta-feira, dia 16/07.

Mais informações – 043 99831-7663

www.instagram.com/ciaconfrariatambor

www.facebook.com/ciaconfrariatambor