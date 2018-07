Veins se apresenta no Vegas Pub

Em Santo Antônio da Platina

Na noite deste sábado, dia 21, e início da madrugada deste domingo, 22, em Santo Antônio da Platina, a animação no Vegas Pub foi com os jovens da Veins (Veias, no inglês).

Eles se apresentaram no local, avenida Oliveira Motta (centro da cidade), pela primeira vez.

Formada por Felipe Oliveira (violão e guitarra), Miltinho Sanches (vocal),Caio Coutinho( baixo) e Marco Chagas(bateria cajon), o repertório foi rock, pop rock e MPB.