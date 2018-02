Bruno e Marrone se apresentam em Joaquim Távora

Show da dupla será no dia oito de novembro(uma quinta-feira)

A comissão organizadora do 27º Rodeio Tavorense” Os Amantes do Rodeio”, confirmou a primeira atração artística da mostra que acontece no mês de novembro em Joaquim Távora.

Bruno & Marrone (foto) é uma dupla brasileira da música sertaneja formada pelos cantores Vinícius Félix de Miranda (Goiânia, 22 de abril de 1969), conhecido artisticamente como Bruno, e José Roberto Ferreira (Buriti Alegre, 9 de novembro de 1964), conhecido artisticamente como Marrone.

Eles se uniram em 1985.

No ano passado em seu mais novo trabalhoemplacaram os sucessos ”Enquanto eu Brindo Cê Chora” e o mais recente ” Na conta da Loucura”, este último uma das músicas mais tocadas nas rádios do país na atualidade.

O rodeio Tavorense vai acontecer entre os dias sete e 11 de novembro.