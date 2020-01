Chefs do Norte Pioneiro participam de congresso em São Paulo

Ampliando conhecimentos da culinária italiana

As Chefs Maríndia Disseró e Regininha Garrett participaram na cidade de São Roque (cidade do interior localizada próximo da Capital) da recente Convenção Anual da FIC (Federação Italiana de Chefs de Cozinha).

A iniciativa contou com a presença de grandes ícones da gastronomia italiana, palestras e muita atualização.

As profissionais estudam diariamente e procuram sempre se atualizarem para trazer para todos da região o melhor da gastronomia italiana.

A partir deste mês de janeiro o Ristorante Divino Gusto estará servindo um clássico da cozinha italiana, a irresistível “Porchetta”: Suíno pururuca, legumes grelhados, acompanhado de pão italiano e molho especial das Chefs.

Texto e fotos: Elis R. Rezende

Horário de atendimento:

ALMOÇO: de terça a domingo das 11 às 14 horas.

JANTAR: de quinta a sábado das 19 às 23 horas.

Ristorante Divino Gusto/ Rua 7 de Setembro, 1100/ Santo Antônio da Platina.