Chuva altera local da Caravana do Natal em Santo Antônio

Na noite desta quarta-feira, dia 11, na quadra da igreja Matriz, atrás do Centro Catequético, muita animação e alegria com a Caravana de Natal, em Santo Antônio da Platina. Por causa da chuva, a iniciativa não foi promovida na praça e na rua Marechal Deodoro.

Programadas Entrega da Chave da Cidade e haverá também distribuição gratuita de brinquedos, balas, pirulitos, pipoca e algodão doce para as crianças.

A promoção é da prefeitura platinense com organização da secretaria da Indústria, Comércio e Turismo e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Associação Comercial e Empresarial.

Patrocínio: Unopar ; SESC; Fanorpi; Multiplacas ; RM Ar Condicionado; Farmácia Nissei; Imobiliária Markize e Npdiario.

Presença de bonecos com personagens infantis conhecidos.

As exibições serão também nos dias 14 (sábado), 15 (domingo), 18 (quarta-feira), 20 (sexta-feira) e 21(sábado).

Foram confirmados Ballet do Studio Bella’s Lu e Corais do Projeto Boia-fria, da Pastoral do Menor e do Centro de Convivência do Idoso.

