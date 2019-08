Circo dos Objetos hoje em Santo Antônio da Platina

Peça faz turnê por sete cidades

Entre as atrações de agosto do SESI Cultura Paraná está a apresentação da montagem “Circo dos Objetos”. A peça em clima de circo passa pelas cidades de Arapongas (7/8), Santo Antônio da Platina (8/8), Londrina (9/8), São José dos Pinhais (10/08), Guarapuava (13/8) e Curitiba (15/8). A intenção é fomentar a arte pelo interior do estado, promovendo pequenas circulações de espetáculos teatrais, shows musicais, entre outras ações, por cidades que possuem espaços culturais do Sistema FIEP.

Nesta quinta, às 20 horas, no Teatro Sesi, às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

O espetáculo “Circo dos Objetos” retrata sons, cores e movimentos que se fundem e, de repente, de um guarda-chuva temos a lona. A alegria do Circo está no ar, nas formas e no ritmo dos mais variados objetos. Como num passe de mágica, escovas, baldes, vassouras, desentupidores de pia, tecidos e espanadores vão se transformando em personagens circenses, ganhando alma e encantando o público.

Se junta um balde e um snorkel e eis o apresentador. Um espanador e uma roldana revelam a alma da equilibrista na perigosíssima travessia de uma trena. De um penico e um tapete surge a alegria do circo: o palhaço.

Cada objeto apaixonadamente manipulado – ora por duas, ora por quatro mãos – tem explorada sua multiplicidade. Juntos, vão se transformando e estimulando o imaginário do público. Dos nós de um tecido nasce delicadamente o contorcionista. As luzes da lanterna conduzidas agilmente pelo manipulador fazem o show do globo da morte.

Mais que um espetáculo, esse é um ritual imprevisível que estimula a criatividade e homenageia o circo.

Circo dos Objetos

Santo Antônio da Platina:

Data: 8 de agosto, às 20 horas.

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina | Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40

Observação: os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, antes do espetáculo (espaços sujeitos a lotação). O Sesi Cultura receberá a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.

Mais informações: www.sesipr.com.br/cultura

SESI CULTURA – Foi em 2008 que a Regional Paraná do Serviço Social da Indústria inaugurou uma área especificamente dedicada ao desenvolvimento de ações culturais ancoradas nas diretrizes previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, como a diversidade, a pluralidade e a autonomia. Desde então, o Sesi Cultura Paraná tem promovido o acesso à cultura com foco em programas de formação artística e cultural, investindo em processos criativos, formação de plateia para todas as linguagens e na formação e desenvolvimento cultural com vocação local.

O Circuito Cultural Sesi, o Festival Sesi Música, os Núcleos Criativos do Sesi, o Zoom Cultural, os Programas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual e Sesi Artes Cênicas são exemplos de programas desenvolvidos pela Gestão Cultural do Sesi. De 2008 até 2017, mais de um milhão de espectadores tiveram acesso à cultura por meio de cerca de 8,4 mil ações culturais realizados pelo Sesi Paraná. Todas essas ações sempre tiveram como objetivo o acesso ao bem cultural para o trabalhador da indústria, seus dependentes e para a comunidade de uma forma geral, além da difusão da arte em todas as suas manifestações, valorizando a diversidade e a pluralidade do povo brasileiro.