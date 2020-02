Circo Piska-piska estende temporada em Santo Antônio

Todas as noites de hoje até dia nove

Gilson Oliveira, 51 anos, visitou o npdiario esta semana. Estava acompanhado da filha, Patrícia, e do neto, Cauê, de sete anos. Eles integram a troupe do Circo Teatro Piska-Piska instalado no Parque de exposições da EFAPI, em Santo Antônio da Platina. Gilson anunciou que, devido ao sucesso, o grupo ficará até o próximo dia nove.

E neste domingo, apesar da eventual chuva, haverá espetáculo também, às 20h30m.

O palhaço Gilson é primo do famoso Tubinho, que se apresenta em todo o país também por conta de personagem no programa A Praça é Nossa, do SBT.

São 14 profissionais com vasto repertório, comédias, dramas e musical infantil, com o apoio da Copel e incentivo do governo do Estado através do programa PROFICE (Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná).

Promovem preços mais populares nesta temporada na cidade.

O Piska-piska é formado apenas de familiares artistas.O mundo circense iniciou com um antepassado espanhol primeiramente em São Paulo e depois no Paraná, mais especificamente Curitiba, onde começou também outra paixão: O Athetico Paranaense. “Todos nós acompanhamos o Furacão desde crianças e torcemos muito”, garante Patrícia.

Levam uma vida diferente. Os menores estudam em diversas escolas das cidades onde se exibem. Há uma legislação específica obrigando os estabelecimentos de ensino a oferecer as aulas onde quiserem.

As refeições são feitas num motor home. Os sanitários também são usados na própria estrutura do circo, que tem três ônibus, cinco carretas e quatro veículos.

Assim, menos na quarta-feira, dia quatro, todos os outros dias a partir de hoje e até no outro domingo, dia nove, os platinenses terão circo todas as noites.