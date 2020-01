Circo Piska-piska apresenta O Rei leão

Espetáculo começa às 20h30m

O Grande Rei Leão * é um musical infantil engraçado e comovente que agrada todas as gerações. Será exibido às 20h30m desta terça-feira, dia 28, no circo Piska-piska no Recinto da Efapi, em Santo Antônio da Platina.

Conta a história do leãozinho Simba interpretado pelo ator mirim Cauê Henrique (7 anos). Ele, que sofre a perda do pai, sente-se culpado deixando tudo para trás, mas retorna tempos depois para tentar salvar sua família e todos os animais do vilão, seu tio Scar ( José Almeida) com a ajuda de seus novos amigos Timão ( Letícia Moreno) e Pumba(Jeante Moreno).

Será que conseguirá retomar seu reino de volta?. Lindo e emocionante.

E tem promoção hoje.

* Crianças acompanhadas de um adulto pagante NÃO PAGA INGRESSO( Cada adulto tem direito a uma criança grátis)