Neste domingo tem Circo Piska Piska em Santo Antônio

Show às 20h30m no recinto da Efapi

O Circo Teatro Piska Piska estreou neste sábado, dia 25, no Parque de exposições da EFAPI. E neste domingo, dia 26, novo espetáculo, às 20h30m, em Santo Antônio da Platina.

Uma troupe de 14 profissionais com vasto repertório, comédias, dramas e musical infantil, com o apoio da Copel e incentivo do governo do Estado através do programa PROFICE (Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná).

Assim, promove preços mais populares nesta curta temporada na cidade.

O palhaço é primo do famoso Tubinho, que pode aparecer de surpresa na semana que vem. Ele se apresenta em todo o país também por conta de personagem no programa A Praça é Nossa, do SBT.

O grupo circense, conforme conta a sobrinha de Tubinho, Patrícia, é formado apenas de familiares artistas.

Programação:

Domingo : Piska Piska e a Noiva do Defunto.

Segunda-feira: Piska Piska em todo mundo.

Terça: Noite da Criança. ” O Grande Rei Leão”, onde Crianças acompanhadas não pagam ingresso.