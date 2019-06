Confirmado governador no Norte Pioneiro dias 4 e 5 (vídeo)

Visita oficial está garantida

Exclusivo: Carlos Massa Ratinho Junior estará no Norte Pioneiro novamente nos dias quatro e cinco de julho ( quinta e sexta-feira), conforme o npdiario havia antecipado há 15 dias. A informação foi confirmada pelo prefeito de Ribeirão Claro e presidente do Cisnorpi, Mário Pereira, por telefone na manhã desta terça-feira, dia 18, logo após se encontrar com o governador em audiência no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Estava acompanhado do deputado estadual Cobra Repórter (fotos), do PSD.

Ratinho vai na Fescafé (vídeo no final desta reportagem) de noite e pernoitará em Ribeirão Claro, onde a atração será Zezé Di Camargo e Luciano (depois, na sexta-feira, dia cinco, George Henrique e Rodrigo; no dia seis,sábado, Raça Negra, e no domingo, dia sete, Humberto e Ronaldo). O evento também terá palestras técnicas, além de destaques da indústria, comércio e pecuária da região.

Na sexta-feira, nove horas, vai inaugurar a sede do Ministério Público do Paraná, por meio do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), na rua Marechal Deodoro, centro platinense.

O imóvel foi totalmente reformado (fotos abaixo). Já está funcionando nas novas instalações e será aberto oficialmente por Ratinho.

O órgão, estabelecido em Santo Antônio da Platina desde 2003, foi o primeiro especializado nessa área no Estado, e está, desde 2009, sob a responsabilidade da promotora Kele Cristiani Diogo Bahena.

Na sequência, por volta das 11 horas também da sexta-feira, Carlos Massa Ratinho Junior estará em Jacarezinho para anunciar a construção do Centro de Especialidades. A obra custará R$ 9,1 milhões e deverá ser entregue no final de 2020.

O terreno é de 9.400 m2. A construção será perto do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e deve ser iniciada ainda em 2019 e concluída, provavelmente, em 2020 beneficiando 288 mil norte-pioneirenses.

O centro atenderá consultas e exames de média complexidade, com 32 consultórios médicos.