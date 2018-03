Coral da Copel se apresenta em Andirá

E encanta alunos da Rede Municipal de Ensino

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Andirá tiveram a oportunidade de apreciar peças musicais, entoadas nesta quarta-feira, dia 21, por um conjunto de 28 músicos e musicistas do Coral da Copel, de Londrina.

O evento musical aconteceu no Cine Teatro São Carlos, coordenado numa parceria das secretarias de Educação e de Cultura. Cada aluno recebeu um Kit contendo cadernos e materiais informativos sobre cidadania.

O Coral da Copel de Londrina tem sete anos de atividade e é composto por funcionários, familiares e demais artistas convidados – sob a regência do maestro Érico Engelmann e acompanhamento do pianista Shamir Giupato. As crianças e professores ficaram encantados.

De acordo com o maestro, essa foi uma estratégia da Companhia para levar cultura , integração por meio das artes, a todas às comunidades, aproximando a instituição da população das cidades por onde passam. “É uma ação de responsabilidade social”, destacou. A Secretária Municipal de Educação, Professora Laudicéa Mello, enalteceu a importância de ações culturais como esta, que oportunizam o contato dos alunos a música e às artes.