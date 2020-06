De Carlópolis para todo Brasil live da dupla Zé Henrique & Gabriel

Show foi ao vivo na agradável noite desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 19, a dupla Zé Henrique & Gabriel (fotos) fez uma live solidária no Youtube a partir das 20 horas. O objetivo foi oferecer ajuda às entidades carentes da cidade, as quais foram afetadas financeiramente pela pandemia do coronavírus (Covid-19).

Os sertanejos receberam apoio da Secretaria Municipal de Turismo e da Prefeitura de Carlópolis. Tudo o que foi arrecadado será destinado à Casa Lar e ao Clube Irmão Caçula, instituições que ajudam crianças e adolescentes em situação de risco.

A organização, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, veio a público e afirmou que o evento online seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como os protocolos de segurança sanitária, distanciamento social e higiene.

Durante a transmissão houve orientações sobre como deverão ser feitas as doações, mas já adiantam que muita coisa será aceita (dinheiro, alimentos, produtos de higiene, etc). Para assistir o show gravado agora e contribuir basta acessar o canal do youtube da dupla no link a seguir: https://www.youtube.com/user/oficialZHG

Henrique & Gabriel é uma dupla de música sertaneja formada pelos amigos João Rodrigues da Silva Júnior, o Zé Henrique, 46 anos, e Odailton Chagas Alves, o Gabriel, 46. Zé Henrique tem composições gravadas por artistas consagrados, como Milionário & José Rico, Sérgio Reis, Chico Rey & Paraná, Gian e Giovani, Rick & Renner, Daniel, Rionegro & Solimões, Leonardo, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Jorge & Mateus.

Gabriel é considerado por muitos uma das melhores segunda voz entre as duplas sertanejas de todo Brasil. Conquistou seu espaço na música brasileira, nomes como Zezé Di Camargo & Luciano, Edson & Hudson, Di Paulo & Paulino, entre outros.