Dênia Machado canta no Vegas Pub

Repertório variado, de bom gosto e alegre

Com um repertório composto basicamente por sucessos que marcaram as décadas de 80 e 90, Dênia Machado (fotos) se apresentou na noite de sábado, dia primeiro, no Restaurante/Lanchonete/Pub Vegas, na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina.

Ela foi cantora de baile durante 16 anos e a experiência serviu como aprendizado. Começou na Banda Erupção ao lado dos melhores músicos do Paraná e seguiu a trajetória sendo a principal cantora de grandes bandas como Chama , de Marechal Cândido Rondon e Pop Band Show, de Joinville (SC),onde trabalhou 12 anos.

Ficou 13 anos afastada dos palcos para poder se dedicar à maternidade.

Com ótimos músicos acompanhando e atuação sofisticada, animada e madura, encantou o público.