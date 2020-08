DJ Dany Freitas anuncia live em Santo Antônio da Platina

Show será promovido no centro de eventos sociais Casa da Dinda

Daniela Freitas (fotos) comemorou aniversário neste final de semana, leve, linda e de bem com a vida. É assim que a morena gosta, DJ profissional, curte animando as pistas do Norte Pioneiro, sul e sudeste de São Paulo. Só que, com a pandemia os shows ficaram para depois que a crise passar.

Aos 27 anos, dona de uma beleza arrebatadora e com três anos de carreira, anuncia uma live que será apresentada nas próximas semanas na Casa da Dinda, paradisíaco centro de eventos às margens da PR-439 , em Santo Antônio da Platina.

Os preparativos já começaram e os detalhes serão divulgados em breve.