Dj Dany Freitas sábado no Jacarezinho Clube

Exibição com performance animada

Neste sábado, dia 28, a partir das 22h30m, evento imperdível para todas as idades no Jacarezinho Clube: Pagofunk.

Presença especial de Dany Freitas (fotos e vídeo), além de SambaRuê e do DJ Bah.

Pulseiras antecipadas R$ 10,00 e R$ 15,00.

Promoção de caipirinha a festa toda.