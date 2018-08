Empresária de megaevento explica proposta ao NP

Borboleta Festival será nos dias 14,15 e 16

A empresária Susi Guedes, de São Paulo, fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos).Ela alugou todo o Parque de Exposições da Efapi para um mega-evento que será promovido nos dias 14, 15 e 16 de setembro e contou qual é a intenção do investimento.

“O objetivo não é só o lucro imediato, tive parentes na região, em Quatiguá, gosto do Norte Pioneiro e pretendo fazer novas promoções, gerar emprego e renda e planejamos uma outra promoção desde agora para o final deste ano; nossa proposta é haver uma continuidade”, afirmou ela, que possui outros negócios na capital paulista.



Susi fez várias parcerias já, com o npdiario e a Vale do Sol,prefeitura, Unopar e outras instituições, sempre dentro da legalidade e comprometimento.Nesta terça-feira, dia 21, por exemplo, terá uma reunião com o capitão Robson Falk, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar no sentido de ampliar a segurança pública.Também contratou empresa especializada nesse setor.

“Haverá milhares de pessoas no local, principalmente nos shows que serão realizados onde é o rodeio, queremos unir idosos, crianças e jovens numa festa sadia”, detalhou.

Na sexta-feira e sábado, dias 14 e 15, o DJ Pedro Markes tocando Balada Sertaneja, nos mesmos dias haverá Balada Anos 70 e 80 com muita dança e alegria.Também na sexta, o cantor Rodrigo Marim e a dupla May e Karen.

No sábado exibição de Villa Baggage e Victor e Diogo. E ainda Balada Teen especialmente para os jovens à tarde.

No domingo, dia 16, às 16 horas, a esperada apresentação do padre Alessandro Campos.

A empresária de eventos adianta que haverá ações sociais, exames básicos de saúde, e beneficentes, praça de alimentação, entre outras iniciativas.

Uma promoção com estudantes vai ter prêmios, como notebook e motocicleta.

ingresso@borboletaeventos.com.br

Whatsapp (43) 99915-5179

Rede social: borboletafestival