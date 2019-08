Espetáculo circense gratuito amanhã

Em Santo Antônio da Platina

O Sesi Cultura Paraná tem como missão promover em seus teatros espalhados pelo Estado uma programação diversificada e com entrada franca na intenção de democratizar o acesso às artes. Entre as atrações de agosto que vão passar pelos espaços do Sesi na região Norte, está a apresentação da montagem “Reprises Pareadas”. A peça da trupe Circo Rodado se apresenta em Santo Antônio da Platina dia 28 (nesta quarta-feira).

Uma trupe de três palhaços se apresenta ao público como um grande circo. Para atender às expectativas, eles se viram como podem fazendo eles mesmos todas as atrações que o circo dispõe.

Apresentam um número musical, uma cena de romance (“Quer namorar comigo?”), uma cena de habilidade e risco (“O chicoteador”) e, finalmente, exibem uma aberração da natureza, exclusiva e fantástica (“O homem que vira galinha caipira”). Os números são permeados pelas trapalhadas deste grupo de palhaços errantes e por sua relação com o público.

“Reprises Pareadas” é o espetáculo inaugural da companhia Circo Rodado. Na montagem, o grupo desenvolve a sua pesquisa sobre reprises, gags e entradas circenses tradicionais e populares. A entrada é franca e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, 30 minutos antes do espetáculo (espaços sujeitos a lotação). O Sesi Cultura recebe a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.

SERVIÇO

A mini circulação do Sesi Cultura Paraná apresenta:

Reprises Pareadas, na Região Norte do Estado

Santo Antônio da Platina

28.08 | às 20 horas

Ingresso Solidário (contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível)

Teatro Sesi Santo Antônio da Platina | Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40.