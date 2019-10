Espetáculos gratuitos em Santo Antônio da Platina

No próximo dia 15

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove o espetáculo “O Fantástico Circo de Papel” por 13 cidades do interior do estado de 8 a 26 de outubro. O espetáculo conta a história dos desafios enfrentados pelo Circo de Papel e seu maior inimigo: as traças.

O apresentador Fiorini terá que se desdobrar para preservar o Circo.

Personagens saltam do livro e ganham vida nessa espetacular história criada a partir de técnicas de construção de bonecos bidimensionais de papel. A peça aborda o universo circense como forte expressão artística da cultura popular e evidencia a fragilidade do material, como metáfora da condição atual dos circos.

Data: 15 de outubro

Horário: 20h

Duração: 55 min

Classificação: livre

Valor: ingresso solidário (contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível)

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40

Observação: espaço sujeito a lotação

O espetáculo Fadas, livremente inspirado no conto “As Fadas” – de Charles Perrault, conta a história de uma menina que é recompensada com um dom de expelir pedras preciosas e diamantes por meio de suas doces palavras. A montagem aborda julgamentos, escolhas, sonhos e as dificuldades encontradas ao longo dos caminhos. Apropriando-se da linguagem do teatro de objetos, Fadas apresenta um pouco do sonho de cada um.

Data: 16 de outubro

Horário: 20h

Duração: 35 min

Classificação: livre

Valor: ingresso solidário (contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível)

Local: Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Endereço: Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40