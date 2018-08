Fotógrafa de Carlópolis inova com Ensaio no Cubo

Montagem criativa das imagens

Fotógrafa Gláucia Moreira, de Carlópolis, resolveu fugir do tradicional e apostou num estilo único e divertido na hora de captar as imagens.

Um trabalho que causa curiosidade e encanta quem vê. Trata-se do Ensaio no Cubo.

Segundo ela, algumas pessoas se perguntam como é feito o trabalho e explica que possui um cubo, instalado em seu estúdio, os clientes entram dentro dele, fazem as poses, se divertem e depois acontece a mágica: a montagem das imagens.

“O resultado fica sensacional, quanto mais divertido for o ensaio, mais legal as imagens ficam”.

Fotógrafa há pouco mais de três anos, Gláucia conta que sempre procura inovar e trazer o melhor para seus clientes. “Quando conheci o trabalho feito no cubo, fiquei fascinada e logo pensei ‘preciso levar essa ideia para meus clientes”, detalhou.

Aos interessados, vale ressaltar que a fotógrafa está com uma promoção por apensas R$ 80,00. Nesse pacote, o cliente recebe oito fotos individuais e uma montagem, todas reveladas e ampliadas.



Além do Ensaio no Cubo, Gláucia também oferece serviços de mini sessões de acompanhamento de bebês, cobertura de casamentos, aniversários e ensaios externos. “Procuro sempre oferecer um trabalho de qualidade com o melhor preço, convido aos leitores do npdiario que venham fazer seu orçamento comigo, sem compromisso”, completou.

O estúdio de Gláucia Moreira fica localizado na Rua Sadatoshi Hamada, 10, Vista Bela, em Carlópolis. Para agendamentos e mais informações sobre o trabalho, o telefone é (43) 9.9624-3054.