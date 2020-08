Gata da Semana é estudante de Psicologia de Ribeirão do Pinhal

Diva loira também é modelo e reside hoje na Capital

Estudante de Psicologia, Giovana Pampuch (fotos) tem apenas 19 anos e reside atualmente em Curitiba.

“Saí de Pinhal, mas Pinhal não sai de mim”, diz a maravilhosa deusa, de múltiplos talentos e belezas.

É modelo como hobby, gosta bastante de ficar com a família e curtir com as amigas.

Agora, emerge deslumbrante como a nova Gata da Semana.