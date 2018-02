Guapirama se prepara para a IV Expoguapi

Serão quatro dias de festas com entrada gratuita e shows todas as noites

A Comissão Organizadora da IV Expoguapi, de Guapirama, divulgou a programação do evento, que acontece de a 11 de março. A entrada é grátis e haverá shows todas as noites no palco 2. A festa integra o Circuito de Rodeio Rancho Primavera e é uma realização da Comissão Organizadora “Os Presidentes”, com apoio da Prefeitura e Sanepar.

O Parque de Exposições Doutor Alcides Prudente Pavan contará com toda a infraestrutura necessária para recepcionar os convidados, que terão também acesso ao Parque de Diversões e Exposição de Veículos e Máquinas. A dupla Mariana e Mateus (foto) abre a primeira noite de shows, na quinta-feira, dia 8, quando também é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Depois, dia nove, será a vez de Conrado & Aleksandro. Sábado, dia 10, que se apresenta é a dupla Fiduma & Jeca. A show de encerramento da IV Expoguapi será da dupla Maninho e Poconé. Todos os shows contam com entrada gratuita.

Ainda no dia 11 de março, último dia da iniciativa, acontece a tradicional Cavalgada, que reúne amantes deste esporte de toda a região. A IV Expoguapi contará também com praça de alimentação todos os dias.