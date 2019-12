Teatro no CAT em Jacarezinho

Neste sábado, dia 21, às 20h30, a Cia Cênica Carro de Tèspis, de Jacarezinho, com realização do C.A.T. ( Conjunto Amadores de Teatro) estreia seu novo espetáculo. Baseado no texto teatral de Alcione Araújo, AUGUSTO, O JANTAR, traz aos palcos atores Oscar de Oliveira e Cleyton Santos (foto), em uma história envolvente, de realismo fantástico.

A história, com ares de absurdo, é dirigida por Luis Antônio Ferreira e acompanha Augusta Maria e Frederico Augusto um casal muito requintado, nutridos de muito carinho e gentileza, que desenvolve dentro de uma atípica familiaridade o desenrolar de um problema fatídico, excêntrico e estarrecedor. A proposta do trabalho, garante o grupo, envolverá o público no universo das relações humanas, sendo apresentado no Palco Arena, trazendo o público pra mais próxima da cena, incluindo ele na experimentação da receita preparada pela personagem para o maravilhoso jantar daquela noite.

A apresentação fechará com chave de ouro mais um ano que o Teatro em Jacarezinho continua produzindo, criando e circulando com seus trabalhos, em especial, o incentivo a produção realizada pelo inestimável Teatro C.A.T., que há mais de 60 anos tem fomentado a cultura e as artes cênicas em Jacarezinho e no Paraná.

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Oscar de Oliveira (Frederico Augusto) e Cleiton Santos (Augusta Maria)

Cenografia – Cia Cênica Carro de Téspis

Sonoplastia – Luis Antonio Ferreira

Iluminação – Diego Farias

Figurino e adereços: Tizuka Confecções e Douglas Edgard

Dramaturgia – Alcione Araújo

Direção – Luis Antonio Ferreira

Assessoria de Imprensa: CNX Produções

SERVIÇO

Espetáculo: AUGUSTO, O JANTAR

Data: 21/12/2019, sábado

Horário: 20h30

Local: Teatro C.A.T. – Palco Arena (Av. Getúlio Vargas, 968, Jacarezinho/PR)

Ingresso: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada)

Classificação indicativa: Livre

Duração: 30 minutos.