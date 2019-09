Inaugurado Centro de Lazer da PM do Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina

A Associação da Vila Militar (AVM) inaugurou na tarde desta quinta-feira, dia 12, o Centro de Lazer de Santo Antônio da Platina.

A Associação da Vila Militar – AVM, fundada em 20 de julho de 1963, hoje representa uma sólida instituição de classe que congrega quase a totalidade dos policiais militares e bombeiros militares (ativos, inativos e pensionistas) e seus familiares. Funciona como uma associação sem fins lucrativos e atualmente congrega mais de 20.700 sócios e 35.088 dependentes.

Possui diversas centros de lazer por todo estado, colônias de férias no litoral, além de possuir convênios com empresas, instituições de ensino superior, assistência jurídica, entre outros serviços em prol de seus associados.

Visando atender seus associados do Norte Pioneiro, foi construído o Centro de Lazer de Santo Antônio da Platina. Localizado no Jardim Monte Verde, possui 14.000 m2, está equipado com área com churrasqueiras, dois banheiros, campo de futebol, poço artesiano, dois vestiários, pavimentação com pedras regulares nas ruas de acesso e estacionamento, sendo esta estrutura somente o início de tudo que a AVM tem planejado para o local.

O evento contou com a presença do Subcomandante Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, Coronel Antônio Carlos de Morais, do Chefe do Estado Maior, Coronel Lanes Randal Prates Marques, do Presidente da AVM, Coronel Washington Alves da Rosa, do Comandante do 2º BPM, Coronel José Luiz de Oliveira, do Prefeito platinense, José da Silva Coelho Neto (Zezão), do coronel Airto Diniz, e demais autoridades e convidados.



Em seu discurso, Morais enalteceu os esforços de todos os envolvidos para concretização desse sonho. Lembrou quando, ainda à frente do 2º BPM, juntamente com o Gestor do Centro de Lazer, Sargento Barbosa, plantaram as primeiras árvores no local e tudo que foi feito até a inauguração.

O chefe do executivo falou sobre a missão do Policial Militar, a abnegação e coragem necessárias para o desempenho da função, bem como parabenizou a corporação pelos esforços para manutenção da ordem pública na sociedade platinense.



O Presidente da AVM discorreu sobre a importância do local, seus familiares e para comunidade, a qual também poderá desfrutar do recinto, de acordo com as condições estabelecidas. Ao final, realizou uma homenagem ao Gestor do Centro de Lazer, Sargento Barbosa, e para o Sargento Alcântara, os quais tiveram diretamente empenhados na construção do imóvel.

O Reverendo José Fabrício Bahls, da Igreja Metodista, em suas palavras sobre Deus e Jesus Cristo, abençoou as edificações e todos os presentes.

A cerimônia foi encerrada com o descerramento da placa de inauguração e na sequência oferecido um coquetel em comemoração à data tão importante.