Jacarezinho expõe animais peçonhentos

Mostra foi no Cine Iguaçu neste final de semana

A 19ª Regional de Saúde em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal de Jacarezinho promoveram, na sexta-feira, dia dez, a Exposição de Animais Peçonhentos e Vetores de Interesse de Saúde Pública (fotos). Foi no Cine Iguaçu, em comemoração ao dia Nacional da Vigilância Sanitária marcado no dia cinco de agosto.

O público que passou pela exposição das oito às 16 horas pôde conhecer várias espécies diferentes como: escorpiões, caramujos, Aedes Aegypti, carrapatos, barbeiros e aranhas.

Os visitantes também identificaram vários tipos de larvas no microscópio e receberam orientações e materiais educativos de como prevenir a contaminação de doenças por esses tipos de vetores como: doença de Chagas, dengue, zika, Chikungunya, febre maculosa e barriga d’água.

A turma do 4° ano do Colégio Objetivo de Jacarezinho foi recebida no período da tarde com orientações sobre os animais expostos e palestra educativa.

A 19ª Regional e a Secretaria Municipal adiantaram que esse trabalho educativo será estendido às escolas do Município.