Jô Nunes faz show Meu Canto Brasileiro em Santo Antônio

Em parceria com o Sesi Cultura Paraná, a cantora paranaense Jô Nunes (foto) está em turnê por nove cidades do interior do Paraná com o show “Meu Canto Brasileiro” – o primeiro e mais recente trabalho da artista após uma temporada na Europa.

Genuinamente brasileira, a obra musical aborda uma linguagem que dialoga com acordes e sons universais, em um hibridismo popularmente conhecido como Samba-Jazz. As apresentações em todos os espaços de circulação serão gratuitas, com opção de ingressos solidários (contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível). Em Santo Antônio da Platina o show está marcado para sábado (05), a partir das 20 horas, no Teatro Sesi (Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40).

Jô Nunes é natural de Guarapuava e, por ter saído do interior para seu desenvolvimento profissional, compreende a importância de apresentar seu trabalho para essas regiões do estado. A cantora iniciou sua história musical muito cedo. Desde os cinco anos de idade, já participava de atividades artísticas, cantando, dançando e fazendo do palco sua diversão predileta. Hoje, é uma artista que acredita na força da arte como elemento transformador de uma sociedade.

A compositora de destaque na cena independente é uma entusiasta da música brasileira, que se mostra incansável na busca por aprimoramento técnico, pesquisa de repertório e por envolvimento em movimentos culturais. Jô participa de projetos musicais ao lado de diferentes artistas, cantores e compositores, além disso, busca constantemente aperfeiçoar e desenvolver sua musicalidade e contribuir com o resgate da música brasileira para novas plateias.

Recentemente, Jô Nunes foi indicada ao IMAs (The Independent Music Awards), um dos principais prêmios da indústria fonográfica mundial, que foi realizado em Nova York, no tradicional Lincoln Center, no dia 31 de março. A cantora concorreu na categoria “vídeo longo” com o material produzido no DVD “Jô Nunes – Meu Canto Brasileiro”, que contempla um repertório de releitura de alguns clássicos da música brasileira, além de canções de compositores contemporâneos e músicas autorais.

O DVD foi o primeiro da carreira de Jô e já conquista o reconhecimento internacional. “Estou muito feliz com a indicação, afinal concorri com artistas do mundo todo. É uma chance incrível para o país e o Paraná, já que o trabalho produzido aqui reverberou internacionalmente e chegou até o IMAs. Com certeza essa indicação já é um prêmio”, conta Jô.

5 de maio | 20h | Teatro Sesi Santo Antônio da Platina

Rua José Vieira de Gusmão, nº 850 – próximo a BR 153 no km 40