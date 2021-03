A obra é fruto de muita dedicação no ano de 2020. O livro contará com o Prefácio do Dr. André Esfetam, que é Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Doutrinador em Direito Penal, Doutor em Direito, Escritor de várias obras de Direito Penal, Coordenador Nacional do Curso de Pós-Graduação em Direito Penal e de Concurso do Ministério Público e do Curso preparatório para o Exame da OAB, ou seja, uma referência nacional no que se diz respeito em Direito Penal.

Quais são os Crimes de Colarinho Branco e Periférico (reprodução da capa ) lança um olhar para esclarecer quais crimes são tipificados no título. A obra se propõe a relatar os princípios constitucionais do direito penal e princípios penais e processuais penais, a conceituação e as fases do iter criminis, sobre a ação penal e suas condições da ação e as espécies da ação penal, bem como o direito comparado sobre a ação penal por crime de furto e roubo, e ainda sobre o crime de lavagem de dinheiro na União Europeia e casos curiosos nos Estados Unidos.

O autor também relata sobre o crime de corrupção mais famoso no Brasil, a Lava Jato, que se iniciou em 2014 no Paraná, e sobre o que essa operação revolucionou no país e quais foram as consequências dessa iniciativa conjunta entre o Judiciário e a Polícia Federal.