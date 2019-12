Literatura motiva alunos de Educação Infantil

No bairro Vitória Régia em Santo Antônio da Platina

Durante o ano de 2019, o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Laura Baena, localizado no bairro Vitória Régia em Santo Antônio da Platina, realizou o Projeto Viagem pelo Mundo Encantado da Literatura Infantil, com o objetivo de incentivar o prazer e o valor pelas Artes Visuais e pela leitura através das obras.

As professoras puderam realizar as atividades em torno do tema, focando sempre o desenvolvimento de histórias infantis clássicas.

Desde o início do projeto, a diretora, Rosimara Paulino, juntamente com a Coordenadora Pedagógica, Lúcia Lima, idealizavam algo que refletisse na comunidade, surgindo a ideia da revitalização do espaço educacional, usando o muro externo com espaço artístico (fotos).

A professora Silvana Sousa e as estagiárias Bruna Ribeiro e Brenda Frandini organizaram a pintura do muro usando desenhos que representassem as histórias trabalhadas durante a iniciativa, desenvolvendo um trabalho expressivo.