Madame V8 e promoção especial aos pais são atrações hoje no Vegas

Em Santo Antônio da Platina

Show imperdível neste sábado no Vegas Pub com Madame V8, formada por um casal de Ourinhos(SP).

Marido e esposa tocam juntos há 20 anos, Flávia e Élvio exibem repertório no estilo rock nacional e internacional

E a promoção para este sábado, dia 11, é especial. Cada pai que vier acompanhado de seu filho, ganhará um chope Amstel ou Heineken.

Vegas, que é também restaurante, lanchonete e local para eventos e festas, vai completar quatro anos de atividades com som acústico realizado no interior do estabelecimento, mantendo o ambiente agradável.

Telefone (43) 3534-7406. Na avenida Oliveira Motta,perto do supermercado Molinis.