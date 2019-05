Marcelo Lemes lança terceira obra literária

Na Livraria Santa Clara quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 23, o jovem professor e escritor platinense Marcelo Lemes, lança seu terceiro livro com o título ‘Destinos Invisíveis’. Será nas dependências da Livraria Santa Clara, na Rua Coronel Capucho, nº 495, no centro de Santo Antônio da Platina, a partir das 20 horas. A inspiração para escrever este livro surgiu do intuito de “retratar vidas peculiares e interessantes que existem por aí, mas para as quais ninguém dá importância”, disse ele.

O livro é um romance que tem como público alvo o juvenil-adulto. O autor começou a escrevê-lo por volta de 2013 e terminou em 2015, conciliando o dom de escrever com as aulas de Língua Portuguesa/Literatura/Redação que ministra já há nove anos, atualmente, no Colégio Casucha.

Com relação ao título a fundamentação está “na vida de cada personagem, que dá nome aos seus respectivos capítulos. Cada capítulo tem o nome de um personagem, o qual cruzará o caminho de Katarina, a protagonista, e terá seu destino desvirtuado para sempre”, explicou Marcelo.

O escritor já lançou ‘Nas Vísceras de um suicida’ e ‘Mariela e o Livro da Escuridão’, com boa receptividade junto a estudantes, adultos e o público que mais aprecia a leitura. Esta obra está sendo lançada pela Editora Penalux, de São Paulo que também conta com autores premiados e indicados ao Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL).

A nova obra do escritor platinense já está disponível em livrarias da região e nas plataformas: Lojas Americanas, Amazon, Submarino, Estante Virtual. Segundo ele: “Já estou com outro livro finalizado e, já iniciando um projeto para outra obra”.

Marcelo Lemes é graduado em Letras (Literatura) pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro (Uenp), de Jacarezinho; pós-graduado em Estudos Linguísticos e Literários também pela Uenp e, está iniciando o Mestrado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), Câmpus de Assis (SP).

A sinopse do livro ‘Destinos Invisíveis’ destaca que “espelhos e fotografias costumam mentir”, e que “nem tudo é o que parece ser”. A narrativa tem como protagonista a personagem Katarina “que transpira juventude e, por onde passa, exibe um brilho de modelo internacional. No entanto, possui uma blindagem maligna, que forças ocultas lhe concederam no útero materno. Por isso desfila pela vida com serenidade, sem se preocupar com consequências negativas. Se alguma satisfação custar o sofrimento alheio, não importa. Arrependimento não existe no dicionário dela”.

Portanto, o destino dessa protagonista “é proporcionar fracassos e tragédias inimagináveis na vida dos personagens que cruzarem o seu caminho”. Ela só não sabe que a vaidade, quando menos se espera, vira o jogo e decide experimentar as armadilhas do próprio veneno.

O livro ‘Destinos Invisíveis’ revela “a maldade humana que, quase sempre, escapa aos olhos do cotidiano e faz o leitor conhecer, por meio de personagens peculiares, a verdadeira face do mal, que desliza sorrateiro pelas sombras, destrói vidas, aniquila almas e jamais demonstra a própria identidade. Além disso, lança a reflexão: somos realmente filhos do ‘Bem’ ou apenas descendentes do ‘Mal’ disfarçados de anjos?”.

Segundo Marcelo Lemes “o livro contém maldades sutis (invisíveis), violência física, cenas picantes, exorcismo, sobrenaturalidade, terror psicológico”. E, quanto à mensagem que a obra pretende passar aos leitores, ressaltou que “nem tudo é o que parece ser. Que, muitas vezes, o ‘Mal’ vem até nós, disfarçado de ‘Bem’ e nos engana com muita eficácia”.

O autor reconhece que o segmento de venda de livros vem enfrentando ao longo da última década, uma árdua batalha tentando aquecer as vendas e tornar os livros mais acessíveis ao leitor, com valores menores, porém, é uma luta constante, mesmo assim, “apesar de dificuldades, vejo com certeza que o mercado da leitura está em crescimento”, considerou Marcelo Lemes.

A obra do autor platinense procura despertar no leitor a necessidade e/ou interpretação da pessoa estar mais inteirada à raiz dos fatos do cotidiano, para saber filtrar as realidades que a cercam para aí entender o que é bom ou mau, assim, eis uma boa pedida para os leitores também do Norte Pioneiro, que é o livro ‘Destinos Invisíveis’, do escritor Marcelo Lemes, que será lançado na Livraria Santa Clara, na quinta-feira, dia 23, a partir das 20 horas, ao preço de R$ 39, cada exemplar.