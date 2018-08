Marcos Meier faz palestra na Casa da Cultura Platinense

Às 16 horas com entrada gratuita

Nesta sexta-feira, dia 17, será realizado às 16 horas o “Ciclo de Palestras Cooper Jovem” na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.O público alvo é da rede de Educação.

O educador e palestrante Marcos Meier (foto) discorrerá sobre o tema: Como Desenvolver a Inteligência do Seu aluno; Os Fatores do Desenvolvimento Emocional e Cognitivo.

Psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação, ele é palestrante nacional e internacional a respeito de relacionamento interpessoal nas empresas, educação de filhos e formação de professores. Possui uma coluna semanal na RPC TV, afiliada da Rede Globo no Paraná, na qual comenta sobre educação e comportamento. Sobre esses temas, é também comentarista de rádio há 12 anos e autor de mais de dez livros.