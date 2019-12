Montagem de Rei Leão emociona Norte Pioneiro

Sábado à noite na Casa da Cultura Platinense

Bailarina Luíza Martins de Souza Auersvald foi uma das que se destacaram

Professora Íris Mantovani foi a diretora do espetáculo

Em apresentação única na noite de sábado, dia 14, no palco da Casa da Cultura Antônio Gomes de Freitas, de Santo Antônio da Platina, foi promovido o espetáculo musical ‘Rei Leão’ através de 59 bailarinos alunos do Studio Arte em Dança com a participação de quatro bailarinos de Ourinhos (SP) e outros quatro do Lar Jesus Adolescente ( Vítor Gabriel Pereira, Ana Carolina Soares, Paulo Sebastião, e Thaina Yasmin Cardoso dos Santos).

Na frente dos ensaios esteve a Coreógrafa de Ourinhos, Iris Mantovani (foto acima), que de segunda a sábado, ministra aulas no estúdio, localizado no primeiro andar do prédio da Sorveteria Sundae, na esquina das Ruas Marechal Deodoro e Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, no centro da Cidade.

Para a apresentação do musical, os alunos se prepararam desde o mês de julho com média de 1h30m de ensaio por dia. Nitidamente, a percepção evidenciou que todos personagens, antagonistas e coadjuvantes, ienas, macacos, antílopes, se divertiam em cena.

Maquiagem, marcação de cena, trilha, figurino, acústica… Tudo perfeito.

O prefeito Professor Zezão estava presente.

Ao final do espetáculo em Santo Antônio da Platina quase uma apoteose com todos os dezenas de integrantes se interagindo com a plateia e subindo ao palco para agradecer os aplausos, mobilizou todos. Ao som da música e The Lion Sleep Tonight (O Leão dorme hoje à noite) e batendo palmas, o público e os artistas se divertiram ( veja vídeo abaixo):

O Rei Leão original é um musical em exibição na Broadway de Nova Iorque desde julho de 1997, produzido pela Walt Disney Theatrical e baseado no filme de animação da Disney. A música é de Elton John.

Simba é um jovem leão cujo destino é ser o Rei da Selva. mas, uma armadilha tramada pelo seu tio Scar faz com que Mutasa, pai da criança e atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante e depois acaba voltando para retomar seu lugar no trono.O herdeiro Simba com a ajuda de seus amigos,Timon e Pumba, reaparece como adulto para recuperar sua terra, que foi roubada por seu tio.

Fotos: Henrique Glovacki