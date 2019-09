Mostra Eliseu Lacerda conta história através do cinema

É extensão do projeto

O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, em Curitiba, lançou nesta semana a “Mostra de Cinema Professor Eliseu Lacerda’’ com a exibição dos documentários “Notícias da Rainha”, “ A que deve a honra da ilustre visita este simples marquês?’’ e “ Vozes do meu vale’’.

A temática conta parte da história do Paraná e do Brasil, mostra é uma homenagem ao professor Eliseu Lacerda e membros e associados do instituto, intelectuais e estudiosos além dos familiares de Lacerda. O ex-governador Mário Pereira, engenheiro eletricista, prestigiou a mostra.

A mostra é uma extensão do projeto “O cinema conta história’’ idealizado por Eliseu Lacerda em 2010. “Eliseu Lacerda teve a ideia do instituto promover a difusão da história por meio de documentários de curtas ou de médias metragens e então criamos o projeto “O cinema conta história’’. Nesta segunda fase, lançamos hoje essa mostra de cinema que será repetida anualmente e levou o nome de seu idealizador’’, conta o general José Rodrigues, diretor cultural do instituto.

“Hoje rememoramos o nosso associado Eliseu Lacerda que foi muito importante para o instituto. Esses documentários provavelmente servirão para o futuro e o instituto está sempre aberto para todos que queiram mostrar o seu trabalho nas áreas da história e geografia. Tudo será sempre muito bem apreciado porque o instituto representa a cultura, a etnologia e outras questões ligadas ao Paraná”, disse o presidente Paulo Roberto Habner.

Homenagem – A proposta de nominar a mostra e a seleção de filmes partiu de Saulo Adami, associado do instituto. “Uma sugestão que foi aprovada para a primeira mostra de cinema Professor Eliseu Lacerda, uma homenagem ao criador do projeto. Segundo Saulo Adami, a mostra representa a cultura e a etnologia, o que considera, aspectos muito importantes para a história do Paraná e do Brasil.

Ainda de acordo Saulo Adami, o projeto “O cinema conta história’’ terá exibições a cada três meses no decorrer do ano. A mostra, por sua vez, ocorrerá anualmente durante o mês de setembro e trará novos filmes a cada edição.

A importância do evento foi destacada pelo presidente do instituto e desembargador Paulo Roberto Hapner. “O instituto sentiu-se grandemente honrado em festejar essa data em homenagem ao Eliseu Lacerda. Ele foi idealizador de vários projetos, o que inclui esta mostra de cinema. Os documentários são importantes porque trazem fatos reveladores da história e da geografia do Paraná’’.

Família – Carlos Sebastian Noziglia Lacerda, um dos filhos de Eliseu Lacerda, explicou o sentimento da família pela realização do projeto “Para nossa família é uma felicidade muito grande estar aqui hoje. É uma experiência muito rica, tudo o que a gente pode presenciar aqui com esses vídeos foi maravilhoso’’, disse.

Presentes no evento, os três filhos de Eliseu Lacerda receberam uma placa comemorativa em homenagem ao pai. Pilar Emili Noziglia Lacerda (engenheira agrônoma), Andrea Alice Lacerda Pegorini (engenheira química) e Carlos Sebastian Noziglia Lacerda (engenheiro civil). Como o pai, todos são também engenheiros de segurança do trabalho.

Em sua fala, Carlos fez questão de relembrar a figura do pai, falecido em 2010. “Ele era um historiador, deixou histórias e marcas para a família e a todos por seu trabalho e interesse pelas boas causas. Por onde a gente vai, conversamos com as pessoas e elas contam alguma história do meu pai, seja engraçada ou algo que aconteceu. Para nós, os filhos, é muito bacana e emociante representar seu legado’’.

Biografia – Eliseu Lacerda (1941-2010), engenheiro florestal, pós graduado em economia florestal e especialista em fotogrametria além de fotointerpretação. Ao longo do seu trabalho, o professor expôs seus conhecimentos na Universidade Estadual do Paraná, Universidade de Alfenas (MG) e Universidade do Contestado (SC). Em 1975, tornou-se membro da diretoria do Crea/PR, atuando diversas vezes como presidente do conselho. Em 1976 e 1986 foi membro do Instituto de Engenharia do Paraná.

No ano de 1976, recebeu o certificado de “serviços relevantes prestados à Nação’’ pela Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Em 1977, recebeu a placa de prata também pelo Crea/PR pelos “serviços relevantes prestados à engenharia do Paraná’’. Ganhou em 1998 o diploma de “Pioneirismo na Engenharia Florestal, no Brasil pela Apef’’. Eliseu Lacerda também participou de mais de 70 congressos, nacionais e internacionais, possui cinco citações bibliográficas em âmbito nacional e internacional, e três colaborações em trabalhos científicos sobre “mecanização e explotação florestal e “segurança do trabalho’’. Eliseu tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná em 2005 e permaneceu até 2009.

Criado em 1900, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná surgiu a partir da realidade político econômica e sócio-cultural do estado. O objetivo principal, dentro de vários outros, é a construção do imaginário regional de integração dos imigrantes europeus no Paraná.