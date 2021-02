Malas antigas, oratório budista e gramofone do início do século 20 com discos de vinil originais

O Museu da História de Ibaiti Mário Yamanoye recebeu mais doações raras para seu acervo relacionadas à vida dos primeiros moradores da Colônia Japonesa no município.

As ofertas (fotos) vieram da família Hosoume e foram formalizadas por Eliza Housoume filha do casal Heiachiro e Iciko Hosoume, que residiram no patrimônio da Amora Preta, onde está o primeiro marco da Seicho-no-ie na América.

Objetos doados – Malas antigas utilizadas em viagens pela família Hosoume; Oratório Budista antigo da família Hosoume e Colônia Japonesa e Gramofone do início do século 20 com uma coleção de cerca de 200 discos de vinil originais.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o Museu da História de Ibaiti ainda se encontra fechado para a visitação pública.

A direção do museu disponibiliza uma página no Facebook para os visitantes on-line.

Os novos objetos que agora fazem parte do acervo do museu podem ser vistos na página.