NP recebe peça infantil sobre aquecimento global

Alunos de escolas públicas de 31 cidades vizinhas das usinas hidrelétricas administradas pela CTG Brasil assistirão a um espetáculo divertido sobre um assunto importante: o aquecimento global. A peça “A Ursa Rosa em Projeto Iceberg – Entendendo as Mudanças Climáticas” circulará pelo Norte Pioneiro.

Com uma abordagem leve e didática, a peça faz parte do projeto “Diverte Teatro Viajante”, que tem patrocínio da CTG Brasil, via Lei Rouanet, e realização da Ciência Divertida Brasil – empresa líder em atividades teatrais interativas para público de 4 a 17 anos. No ano passado, também sob o patrocínio da empresa, o espetáculo circulou em 40 municípios paulistas e paranaenses na região das hidrelétricas do Rio Paranapanema, alcançando cerca de 8.000 crianças.

De acordo com a diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil, Salete da Hora, a companhia participa da vida dos municípios vizinhos aos seus empreendimentos também por meio dos projetos culturais, esportivos, sociais e de educação ambiental que apoia visando contribuir com o desenvolvimento local. “Essa proximidade com as comunidades é muito importante para nós”, ressalta.

Espetáculo interativo – Ursa Rosa, que mora no Polo Norte, pede socorro ao ver o gelo derretendo e o nível do mar, subindo. Cientistas recebem a mensagem e convidam a plateia a pensar sobre as mudanças climáticas que afetam a Terra e colocam em risco a vida da ursa e de todos os seres vivos.

Com uma linguagem simples, muita interação com o público e experiências científicas no palco, a peça sobre as mudanças climáticas torna o assunto acessível e interessante. “O Projeto Iceberg foca em entreter e ensinar o público infanto-juvenil, integrando a plateia na atuação e nas vivências do espetáculo”, diz diretor da Ciência Divertida, Júlio Martinez. “Os alunos entendem a importância de discutir o aquecimento global, conseguem compreender o tema de maneira mais clara, participam e refletem sobre aquilo”, complementa.

Data: 20 de setembro

Hora: 9h

Local: EE Gabriel Bertoni

Endereço: R. Eduardo Bertoni Junior, 643 – Centro, Salto do Itararé

Data: 20 de setembro

Hora: 15h

Local: Centro de Referência de Assistência Social

Endereço: R. Benjamin Constant, 1500 – Centro, Siqueira Campos

Data: 21 de setembro

Hora: 9h

Local: Salão Paroquial

Endereço: R. Laurindo Franco de Godoi, S/N – Centro, Carlópolis

Data: 21 de setembro

Hora: 15h

Local: EM Profª Jovira Conti Néia

Endereço: R. Prefeito Francisco Paladino, 161 – Vila Oswaldo Giacoia, Ribeirão Claro

Data: 24 de setembro

Hora: 9h

Local: Escola Profª Ruth Pimentel

Endereço: R. Otaviano Tonet, 147 – Vila Rosa, Jacarezinho

Data: 24 de setembro

Hora: 15h

Local: Espaço Cultural Profª Nilza Furlan

Endereço: Av. Brasil, 1192 – Centro, Cambará.

Data: 25 de setembro

Hora: 9h

Local: Clube Jaborandi

Endereço: R. Orlando Suzete, S/N – Centro, Itambaracá

CTG Brasil – Criada em 2013, a CTG Brasil é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,27 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.

Sobre o Diverte Teatro Viajante

A partir de sua primeira edição em 2014, o projeto consiste em levar o teatro para espaços alternativos como escolas, praças públicas, locais privados de acesso público, entre outros, tornando-os culturalmente aproveitáveis, desenvolvendo programas integrados que permitam o contato, a interação e a participação das crianças com representações ativas através do teatro infantil. Os assuntos abordados no projeto fazem parte do dia a dia destes jovens, mas muitas vezes não são abordados com frequência. O projeto teatral tem a função de integrar, socializar ideias e acima de tudo desenvolver sua aprendizagem de uma maneira lúdica. Desenvolve também a parte indutiva e racional através da expressão de suas emoções, leva também ao conhecimento de si mesmo e do mundo que o cerca.