Obra de Fábio Gabriel tem nova série de lançamento em livrarias famosas

Livro é revendido também pelas Lojas Americanas e Saraiva

O prof. dr. Fábio Antônio Gabriel (fotos) lançou, em 2018, “Minutos de Reflexão”. Em 2019, publicado em três diferentes edições, o livro, publicado pelo catálogo AVON, alcançou surpreendente aceitação. Assim, em 2020, tendo em vista o sucesso, o livro, em nova edição, está sendo veiculado em diversas redes, entre elas as Livrarias Saraiva e Lojas Americanas.

O objetivo principal desta obra consiste em instigar o leitor a refletir sobre seus projetos de vida, priorizando a consolidação de uma sociedade mais solidária e mais apaixonada”

A divulgação oficial assim sintetiza as ideias: “Esse livro reúne pensamentos acerca da importância de se entender o sentido da vida. Ao longo de suas mensagens, o autor traz questões relacionadas com a re-significação da própria existência. O perdoar-se e o amar-se a si mesmo destacam-se como o primeiro passo na escalada para um novo sentido à existência. Assim, o objetivo principal desta obra consiste em instigar o leitor a refletir sobre seus projetos de vida, priorizando a consolidação de uma sociedade mais solidária e mais apaixonada”.

Fábio Gabriel é doutor e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa; licenciado em Filosofia e Bacharel em Teologia (PUC PR); especialista em Ética; Ensino de Filosofia e Sociologia; Ensino Religioso.

Foi bolsista de doutorado CAPES/Fundação Araucária. Professor de Filosofia da Rede Estadual do Paraná.

Tem experiência docente no ensino superior e no ensino médio. Atualmente atua no Colégio Estadual Rio Branco de Santo Antonio da Platina, lecionando também no curso de especialização de Ciências da Religião da UENP – Campus Jacarezinho.

É autor e organizador de mais de 12 livros na área acadêmica e de Minutos de Reflexão.

Link na Rede Saraiva:

https://www.saraiva.com.br/minutos-de-reflexao-10562599/p

Link na Rede Americanas:

https://www.americanas.com.br/produto/90747511/minutos-de-reflexao?pfm_carac=minutos%20de%20reflex%C3%A3o&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page

Disponível também em AMAZON (EBOOK): https://www.amazon.com.br/dp/B085F36J5N

Site do autor: www.fabioantoniogabriel.com