Ourinhos Plaza Shopping lança promoção para filmes

Promoção vale também para filmes 3D durante 60 dias

A Cinépolis, operadora das salas de cinema do Ourinhos Plaza shopping, acaba de anunciar nesta segunda-feira, dia dois, uma promoção inédita e exclusiva para a cidade: valor de ingresso único de R$ 5,00 para qualquer filme em qualquer dia da semana.

A promoção será válida de 3 de março até 3 de maio, iniciando já nesta próxima terça-feira, portanto. O preço único valerá também para os filmes exibidos com tecnologia 3D e para compra através de qualquer uma das plataformas de venda, seja no guichê presencial ou pelo site da Cinépolis.

Ao todo, o Ourinhos Plaza Shopping dispõe de 4 salas de cinema com tecnologia de projeção de última geração, inauguradas em agosto do ano passado, todas com tratamento acústico. A Cinépolis é a quarta maior operadora de salas de cinema do mundo e a maior da América Latina.

Para conferir a programação de alguns filmes em cartaz no Ourinhos Plaza Shopping basta acessar o site www.cinepolis.com.br indicando o nome da cidade.

Nesta semana , por exemplo: Sonic, o Filme; Bad Boys/Para Sempre; Maria e João, entre outros. Outro lançamento que esteve em cartaz foi Minha Mãe É Uma Peça 3.

Baseado na mundialmente conhecida franquia de games da SEGA, #SonicOFilme conta a história do ouriço mais rápido do mundo enquanto ele se adapta ao seu novo lar na Terra. Nessa comédia de aventura live-action, Sonic e seu novo melhor amigo Tom (James Marsden) precisam se unir para defender o planeta do gênio maligno Dr. Robotnik (Jim Carrey) e seus planos de dominação total. O filme perfeito para a família também conta com Tika Sumpter e Manolo Rey na voz de Sonic.