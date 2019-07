Padre Reginaldo Manzotti vai se apresentar na região

Em Santo Antônio da Platina

Luiz Januário,presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, entidade que, junto com a prefeitura platinense, promovem a Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em Santo Antônio da Platina, sinalizou nesta segunda-feira, dia primeiro, as possíveis atrações musicais em 2020.

Entre elas, três estão com as tratativas bastante avançadas, Zezé Di Camargo e Luciano (R$ 190 mil) ,Roupa Nova, e o padre Reginaldo Manzotti (foto). Januário não quer frustrar a população, por isso, adianta que os contratos ainda não foram assinados.

Os empresários de Marília Mendonça chegaram a ser contatados, mas o cachê de R$ 350 mil afastou a possibilidade, assim como o cantor Tiaguinho.

“A negociação com essas três atrações estão caminhando bem, no caso do padre, a infra-estrutura é muito grande porque seriam milhares de pessoas”, afirmou.

Na verdade, é possível que seja o maior público da história da Efapi, ou iguais aos grandes shows dos anos 198o e principalmente 1990, quando eram formadas caravanas de toda a região para assistir os espetáculos. Não havia outras festas com rodeios e artistas na região, apenas em Ourinhos(SP) e Londrina.

Reginaldo Manzotti nasceu em Paraíso do Norte, interior paranaense, há 50 anos, é católico e cantor brasileiro, conhecido também como “O Padre que reúne multidões”. Foi ordenado sacerdote aos 25 anos e atualmente é pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Coordena a associação Evangelizar é Preciso, com milhares de membros em todo o país.

Pelo seu dom de levar a palavra divina através da música e dos meios de comunicação, é solicitado por arquidioceses e comunidades do Brasil inteiro para participar de movimentos de evangelização, inclusive não católicos.