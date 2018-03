Praça Sblandiano Simoni volta a ser ponto de encontro familiar

Com reestrutura do local, a presença de artistas e de grupos sociais, a praça de Andirá é um ponto muito agradável.

A união entre o poder público e a população poder trazer importantes benefícios para as comunidades. Em Andirá, um exemplo disso, é um equipamento público bonito, localizado em área central, mas que vinha mobilizando muitos moradores que denunciavam a crescente quantidade de usuários de drogas, em determinados horários, no local. A Praça Sbandiano Simoni – que por algum tempo alojou a tradicional Feira da Lua -, está passando por importantes transformações.

A Prefeitura, nesta nova gestão, instalou bancos novos, para propiciar conforto à população, desenvolveu um trabalho bonito de jardinagem – que ainda terá novos ambientes com flores, segundo informou a Prefeita Ione Abib – e também fará a pintura nos muros, além de manter as gramas podadas, ambientalizando um espaço bem mais apresentável, se comparado ao que era antes.

A compreensão do espaço e ambiente vai além da estrutura física do equipamento público. E isso, a população está demonstrando com diversas ações no local. É equipe de atividades físicas, piqueniques de igrejas, passeio de familiares, e a presença de um importante movimento cultural independente (ConClave), que semanalmente realiza reuniões, ações de integração, socialização e muita arte. Música, dança, debates e outras ações relacionadas à cultura, trazendo de volta, ao espaço público da praça, crianças, jovens, famílias.

“É a questão do ambiente mais agradável. Quando a gente tem um espaço fora de casa mais agradável, a gente quer estar nele também. Temos que ter o convite para sair da zona de conforto. Faz parte do ser humano. E quando a cidade fornece isso, é importante para dividirmos com os amigos. Temos que refletir a cidade”, destacou o Professor e Músico, Ercole Martelli, um dos responsáveis pelo Movimento ConClave e um dos mais importantes e respeitados artistas e pensadores culturais de Andirá.

Ele falou da importância do grupo, que completou, recentemente, um ano de atividades e encontros na comunidade. O Movimento realizou um evento, no dia 25 de fevereiro, na Praça, denominado ComCLAVE INDIE Festival e reuniu muitos jovens, artistas e famílias, que vieram prestigiar apresentações de bandas e exposição de arte. “Faz quase um ano que os artistas começaram entrar em diálogo, otimizar as atividades. Como não temos uma sede física, nos reunimos na Praça. Espaço amplo, de fácil acesso, é prático, onde já guardamos os equipamentos”, destacou Ércole, que é morador do entorno da Praça. Ele relatou, ainda, que após as reuniões e atividades artísticas semanais, eles recolhem todo o lixo e limpam o local. O Movimento, que no ano passado recebeu uma Menção Honrosa da Câmara Municipal de Vereadores, também contribui na organização dos cuidados do local. “Já encaminhamos, inclusive, vários pedidos, pedindo lixeiras”.

É importante destacar que o Movimento ConClave não se resume apenas aos encontros semanais. Eles também já participaram de atividades comunitárias como, por exemplo, campanhas de arrecadação de fraldas geriátricas para o Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa, entre outras campanhas de promoção social. Eles também criaram o Hino da Apae e, nesta semana, lançaram um projeto muito bonito: o Hino do Projeto Esperança – órgão da Secretaria de Assistência Social, que cuida de dezenas de crianças e adolescentes -.