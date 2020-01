Produtora cultural de Jacarezinho capta recursos para peça teatral

Cida Campos tem 30 anos de experiência artística

A produtora cultural e atriz Aparecida Oliveira Campos visitou o npdiario (fotos). Ela é casada, reside em Jacarezinho, integra o Grupo Miragem e está captando recursos de empresas do Norte Pioneiro para investir numa peça dirigida ao público infantil.

“Temos projetos já concluídos e exibidos e outros em andamento nas áreas de teatro e filmes infantis com o tema sobre o meio ambiente; desenvolvendo iniciativas culturais há 30 anos quase sem apoio e com muito sacrifício. Este ano nosso grupo foi beneficiado com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ficamos muito felizes e ao mesmo tempo apreensivos porque precisamos de empresas que nos deem suporte com abatimento no imposto de renda, e não é uma tarefa fácil conseguir patrocinadores”, afirmou.

Por esse motivo pede apoio na região, pois a remontagem será apresentada em 25 cidades e 60 apresentações, a peça teatral infantil abordando o meio-ambiente Os Peraltas na Floresta é dirigida por José Divino, sendo que as empresas serão divulgadas em matérias jornalísticas, impressos, nas redes sociais etc, de acordo com Cida Campos.